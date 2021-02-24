Путин назвал число предотвращенных терактов в России

В 2020 году в России было предотвращено 72 преступления террористической направленности. Данное число назвал президент Владимир Путин на коллегии ФСБ по итогам года, передает РИА Новости в среду, 24 февраля.

По его словам, эта цифра выросла за год на четверть. По его словам, деятельность 72 кадровых сотрудников и более 400 агентов иностранных спецслужб пресекли в России в прошлом году.

«Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижаются», — посетовал он.

В связи с этим российский лидер попросил ФСБ обеспечить новое качество работы спецслужбы по всем направлениям с учетом новых вызовов. Он предупредил, что против РФ готовятся провокации, связанных с борьбой с коронавирусом.

«За рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России в медицине, задачи глобального уровня можно решить только, объединив усилия», — рассказал Путин.