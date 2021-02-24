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Путин поставил ФСБ задачу работать по-новому

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин поставил новые задачи ФСБ: обеспечить новое качество работы спецслужбы по всем направлениям с учетом новых вызовов. Об этом сообщает ТАСС в среду, 24 февраля.

Глава государства попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.

«ФСБ должна пресекать действия, направленные на обслуживание интересов тех, кто из-за бугра платит за поддержку своих интересов», — сказал он на коллегии ФСБ.

По словам президента, в последнее время приобрела популярность политика сдерживания России с целью поставить ее под внешний контроль.

«Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его», — сказал Путин.

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