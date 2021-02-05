СБУ заявила о разоблачении завербованных ФСБ разведчиков

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении агентурной сети бывших спецназовцев военной разведки, завербованных ФСБ России.

Сеть действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. Агенты выполняли задачи кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко, утверждают в Киеве.

«В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», — заявили в СБУ.

Также агенты собирали информацию о дислокации и перемещениях украинских войск, проводили вербовочную работу.

Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба якобы предлагала вознаграждение в 100 тысяч долларов.

Ранее министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Его заподозрили в подготовке к заказному убийству начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Предположительно, мотивом преступления стали помехи в продвижении по службе, которые офицер мог чинить Нескоромному.