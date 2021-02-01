Высокопоставленного офицера СБУ заподозрили в работе на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) тщательно проверит возможные связи бывшего первого заместителя главы ведомства Дмитрия Нескоромного с российскими спецслужбами. Его подозревают в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, сообщает «Страна.ua».

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«Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора», — рассказал глава СБУ Иван Баканов.

По словам Баканова, поводом для подготовки заказного убийства Наумова послужила его профессиональная деятельность — в частности, то, что он не позволял преступной группе назначать «своих людей» на должности в СБУ.

22 января правоохранители попытались задержать Нескоромного, однако ему удалось сбежать. Позже СБУ обнародовала доказательства его причастности к организации подготовки убийства. Нескоромному было объявлено о подозрении по статьям 14, 28 и 348 Уголовного кодекса Украины.

Среди доказательств, подтверждающих причастность Нескоромного к подготовке убийства Наумова, есть видео и фотоматериалы, аудиозаписи его разговоров с другими высокопоставленными офицерами СБУ.