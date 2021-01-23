Сотрудника СБУ арестовали по подозрению в планировании убийства своего коллеги

Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в планировании убийства своего коллеги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Суд постановил заключить подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве бывшего первого замглавы Службы безопасности Украины (СБУ), полковника Дмитрия Нескромного задержали по обвинению в организации заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова. Однако после задержания полковнику удалось сбежать в наручниках, после чего он был объявлен в розыск.

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