Обвиненный в заказе убийства генерала полковник СБУ сбежал в наручниках

В Киеве бывшего первого замглавы Службы безопасности Украины (СБУ), полковника Дмитрия Нескромного задержали по обвинению в организации заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, Нескромный был задержан днем в пятницу, 22 января, возле одного из киевских бизнес-центров. Однако после задержания полковнику удалось сбежать в наручниках. В настоящее время он объявлен в розыск, выезд за пределы Украины ему запрещен.

Помимо Нескромного, по подозрению в причастности к организации убийства был также задержан сотрудник спецподразделения «Альфа» СБУ Андрей Расюк.

Как отмечает украинский портал «Обозреватель», Нескромный мог пойти на такой шаг на фоне конфликта из-за переделов сфер влияния внутри службы, которая занимается «крышеванием» теневого бизнеса.

Нескромный был назначен замглавы СБУ в 2019 году после победы на выборах нынешнего президента Украина Владимира Зеленского. В марте 2020 года его уволили.