Бежавший от суда бывший заместитель главы СБУ объявлен в розыск

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего заместителя главы Службы безопасности (СБУ) Дмитрия Нескоромного. Сообщение об этом появилось на официальном сайте министерства.

Чиновника заподозрили в подготовке к заказному убийству начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Предположительно, мотивом преступления стали помехи в продвижении по службе, которые офицер мог чинить Нескоромному.

Отмечается, что бывший замглавы ведомства сбежал от представителей правосудия 29 января. Суд одобрил задержание с целью привода на допрос по уголовному делу. О местоположении мужчины до сих пор неизвестно.

Ранее силовики попытались задержать Нескоромного, однако ему удалось сбежать из-под конвоя в наручниках. Позже ему было объявлено о подозрении по статьям 14, 28 и 348 Уголовного кодекса Украины. Среди доказательств, подтверждающих причастность чиновника к подготовке убийства Наумова, есть видео и фотоматериалы, аудиозаписи его разговоров с другими высокопоставленными офицерами СБУ.