Россия
 
Последние новости
Названа причина смерти актера Дмитрия Писаренко
В деле о гибели группы Дятлова появились данные об оружии
Путин назвал число предотвращенных терактов в России
Названа самая дорогая интернет-компания России
Россиянин бесследно исчез в отпуске на необитаемом острове
Путин поставил ФСБ задачу работать по-новому
Подсчитаны шансы россиян купить квартиру в Москве
Раскрыты приоритеты украинской армии на 2021 год
В Чехии предсказали катастрофу из-за коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин предупредил о подготовке провокаций против России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Власти обладают информацией о готовящихся против России провокациях, связанных с борьбой с коронавирусом. Об этом предупредил президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словами главы государства, Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уличил западные страны в использовании пандемии COVID-19 для «наказания неугодных». «К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления», — подчеркнул дипломат во время своего выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков ответил на слухи о послании Путина Федеральному собранию
Путин назвал число предотвращенных терактов в России
Лавров уличил Запад в использовании пандемии для «наказания неугодных»