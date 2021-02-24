Путин предупредил о подготовке провокаций против России

Власти обладают информацией о готовящихся против России провокациях, связанных с борьбой с коронавирусом. Об этом предупредил президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словами главы государства, Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уличил западные страны в использовании пандемии COVID-19 для «наказания неугодных». «К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления», — подчеркнул дипломат во время своего выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.