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Песков ответил на слухи о послании Путина Федеральному собранию

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Дата оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слухи о том, что мероприятие состоится в течение недели после 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что прессу уведомят о дате послания.

Пресс-секретарь президента напомнил, что послание главы государства Федеральному собранию — это набор задач по развитию страны в самых разных областях. По его словам, при подготовке к выступлению будут учитываться прошедшие протестные акции, а также предстоящие выборы в Госдуму.

8 февраля пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в своем выступлении Путин будет говорить о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны.

В ноябре стало известно о переносе мероприятия на начало 2021 года.
В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года. Тогда одним из самых главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.

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