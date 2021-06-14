Корреспондент NBC рассказал о разговоре с Путиным без камер

Корреспондент NBC Кир Симмонс в интервью телеканалу рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным без камер. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Симмонса российский лидер после интервью продолжил с ним беседу без камер, «наклоняясь вперед, глядя мне в глаза». «Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве», — заявил журналист.

Ранее Путин обвинил журналиста телеканала NBC, который брал у него интервью, в затыкании рта и некорректном поведении, противоречащем «американским ценностям». Корреспондент в ходе беседы не раз перебивал Путина, на что российский лидер заявил, что в интересах зрителя дать ему ответить на вопрос полностью.

Запись интервью состоялась 11 июня в Кремле. Глава государства, в частности, ответил на вопросы об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, боязни оппозиции и условиях содержания учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального в СИЗО, а также порассуждал о России после его ухода с поста.