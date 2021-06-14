Путин прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

Президент России Владимир Путин заявил, что не одобряет и не осуждает инцидент с самолетом Ryanair, принудительно севшим в аэропорту Минска 23 мая. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу NBC, текст которого был опубликован на сайте Кремля.

«Так случилось. Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой, версия господина [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все», — прокомментировал случившееся Путин.

По словам президента России, у него нет оснований не верить белорусскому лидеру. Глава государства также предложил СМИ спросить у пилота борта ирландской авиакомпании, принуждали ли его к посадке в белорусской столице. «Вы спросите у пилота. Самое простое — спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают», — добавил Путин.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Взрывное устройство на борту обнаружено не было. Силовики задержали находившегося в самолете бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.