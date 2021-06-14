На Украине опровергли слова Лукашенко об отказе принимать самолет Ryanair

Экипаж самолета Ryanair, на борту которого был основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, не запрашивал у украинских диспетчеров разрешения на посадку. Об этом заявил руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения страны «Украэрорух» Андрей Ярмак, передает РИА Новости.

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Таким образом Ярмак опроверг слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отказе Киева принимать у себя авиалайнер. «Никаких запросов нам не поступало. Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи — разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются. Кроме того, такие записи ведутся и на борту», — отметил руководитель «Украэроруха» и добавил, что Украина готова предоставить все материалы в рамках расследования.

Ранее белорусский лидер заявил, что самолету компании Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не разрешили садиться ни в Вильнюсе, ни в Варшаве, ни в Львове, ни в Киеве. Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена не подтвердил версию Лукашенко.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Взрывное устройство на борту обнаружено не было. Силовики задержали находившегося в самолете бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.