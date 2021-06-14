Путин ответил на вопрос о боязни оппозиции фразой «это смешно»

Президент России Владимир Путин отверг упреки в боязни оппозиции. Российский лидер высказался об этом в ходе интервью телеканалу NBC.

Путин ответил на вопрос о том, боится ли он оппозиции, фразой «это смешно». Президент также назвал обвинения в свой адрес в убийствах оппозиционеров «словесным несварением».

Ранее президент назвал бездоказательными обвинения в том, что Россия будто бы ведет кибервойну против США. «Нас обвиняют в самых разных вещах: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее. И ни разу они [обвиняющие] не озаботились тем, чтобы предоставить какие-либо улики или доказательства. Просто беспочвенные обвинения», — сказал президент. Глава государства также не исключил, что американская разведка может действовать в киберпространстве против России.

Путин дал интервью американскому телеканалу NBC в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом. Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.