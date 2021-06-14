Президент России Владимир Путин сыронизировал о роли Москвы в движении Black Lives Matter (BLM). Президент высказался в ходе интервью телеканалу NBC.

«Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter», — отметил российский лидер. Он также заключил, что у BLM «есть причины» для активности в США. По словам Путина, российская сторона всегда «относилась с пониманием» к борьбе за права афроамериканцев.

Ранее президент России заявил, что готов рассмотреть вопрос об обмене заключенными с США, а также предложил объединить усилия стран для борьбы с киберпреступностью.

Путин дал интервью американскому телеканалу NBC в преддверии саммита с американским коллегой Джо Байденом. Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

Движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») появилось в 2013 году, а в 2020-м стало всемирно известно на фоне громких протестов в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.