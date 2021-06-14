Путин порассуждал о России после своего ухода

В России после ухода Владимира Путина ничего не обрушится. Об этом в интервью телеканалу NBC порассуждал сам президент. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас в стране много проблем, но ситуация другая. Вопрос своей защиты после ухода с поста он комментировать не стал и назвал эту тему третьестепенной по значению.

«Я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», — сказал президент.

Говоря о преемнике, Путин пообещал сделать все, чтобы преданные и готовые «положить на алтарь отечества жизнь» люди получили поддержку.

В конце декабря 2020-го лидер ЛДПР среди возможных преемников Путина назвал премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, главу Счетной палаты Алексея Кудрина.