Объяснено решение Ельцина выбрать Путина преемником

Первый президент России Борис Ельцин решил выбрать своим преемником Владимира Путина после дефолта — ему нужен был человек, который сможет «сохранить достигнутое». Об этом заявил бывший помощник Ельцина Георгий Сатаров на YouTube-канале «Школа гражданского просвещения».

Он рассказал, что к 1996 году политик не подготовил достойного кандидата для участия в выборах и это было его страданием. «Его спросила Людмила Григорьевна Пихоя в начале 1995-го года: "Борис Николаевич, вы пойдете на президентские выборы?". На что он ответил: "Если не будет сильного кандидата, готового победить коммунистов, то придется идти"», — добавил Сатаров.

По его словам, дефолт 1998 года для Ельцина был «совершенно жутким шоком». «Если до этого он полагал, что [преемником] должен был быть кто-то вроде Немцова, (...) то после дефолта ему важен был охранитель — он должен сохранить достигнутое», — объяснил политолог.

После этого Ельцин начал перебирать среди «служивых людей», а Путин был одним из них, заключил Сатаров.

В августе 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Ельцин пожалел о выборе Путина своим преемником. По его словам, экс-глава государства рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. «Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина», — сказал Лукашенко.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке и назначил исполняющим обязанности президента тогдашнего премьер-министра, бывшего директора ФСБ Владимира Путина.