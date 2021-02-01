Путин обратился к россиянам у могилы Ельцина

Президент России Владимир Путин призвал сограждан помнить о первом президенте страны Борисе Ельцине. С таким обращением он выступил после того, как возложил цветы к могиле политика на Новодевичьем кладбище в 90-ю годовщину дня его рождения, передает РИА Новости.

По словам Путина, Ельцин никогда не боялся брать на себя возложенную на него ответственность. «Задним числом мы все умны. А вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация», — сказал он, говоря о критике в адрес первого президента России.

Путин добавил, что сам он никогда не забудет Ельцина. После возложения цветов российский лидер намерен поговорить по телефону с вдовой Ельцина Наиной.

Как рассказывал ранее руководитель протокола Ельцина Владимир Шевченко, тот мечтал дожить до 100 лет. Он добавил, что первый президент смог найти преемника, «который потащил Россию в ренессанс».

1 февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения Ельцина, занимавшего пост президента России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Он умер в апреле 2007 года в результате остановки сердца, вызванной полиорганной недостаточностью. Церемония прощания с ним проходила в храме Христа Спасителя в Москве, ее посетили более 25 тысяч россиян.