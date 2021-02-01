Россия
 
Последние новости
Неадекватный мужчина поджег собственный дом и убежал в подвал
Акула-людоед съела отдыхавшего с семьей мужчину
Раскрыта причина появления смертельно опасных супербактерий
Внешность российской стюардессы произвела впечатление на иностранцев в сети
«Пророссийская» партия стала самой популярной на Украине
Раскритиковавшего Большунова чемпиона мира напугали письма россиян
Популярные 10 лет назад туфли на платформе вновь стали модным трендом
Человеческую голову выкинули из окна во Франции
В Германии вступились за «Северный поток-2» перед Францией
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин обратился к россиянам у могилы Ельцина

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал сограждан помнить о первом президенте страны Борисе Ельцине. С таким обращением он выступил после того, как возложил цветы к могиле политика на Новодевичьем кладбище в 90-ю годовщину дня его рождения, передает РИА Новости.

По словам Путина, Ельцин никогда не боялся брать на себя возложенную на него ответственность. «Задним числом мы все умны. А вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация», — сказал он, говоря о критике в адрес первого президента России.

Путин добавил, что сам он никогда не забудет Ельцина. После возложения цветов российский лидер намерен поговорить по телефону с вдовой Ельцина Наиной.

Как рассказывал ранее руководитель протокола Ельцина Владимир Шевченко, тот мечтал дожить до 100 лет. Он добавил, что первый президент смог найти преемника, «который потащил Россию в ренессанс».

1 февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения Ельцина, занимавшего пост президента России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Он умер в апреле 2007 года в результате остановки сердца, вызванной полиорганной недостаточностью. Церемония прощания с ним проходила в храме Христа Спасителя в Москве, ее посетили более 25 тысяч россиян.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший шеф протокола Кремля раскрыл «большую» мечту Ельцина
Путин пришел на могилу Ельцина
Раскрыты события в Кремле утром дня отставки Ельцина