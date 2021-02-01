Путин пришел на могилу Ельцина

Президент России Владимир Путин пришел на могилу первого президента страны Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства возложил цветы к могиле. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин также планирует поговорить по телефону с вдовой Ельцина Наиной.

В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Ельцина, который занимал пост президента России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. В честь этого в стране проходят мемориальные мероприятия.

Ельцин умер в апреле 2007 года в результате остановки сердца, вызванной полиорганной недостаточностью. На церемонию прощания с политиком в Храм Христа Спасителя пришли свыше 25 тысяч россиян.

Ранее руководитель протокола первого президента страны Владимир Шевченко раскрыл «большую» мечту Ельцина. По его словам, бывший глава государства мечтал дожить до 100 лет. Он также заявил, что самая большая заслуга Ельцина в том, что он нашел преемника, «того, который потащил Россию в ренессанс», — заключил Шевченко.