Раскрыты события в Кремле утром дня отставки Ельцина

В Кремле с утра 31 декабря 1999 года переписывали новогоднее обращение первого президента России Бориса Ельцина к согражданам в связи с его решением уйти в отставку. О событиях того дня «Комсомольской правде» рассказал Владимир Шевченко, руководивший службой протокола Ельцина.

«Мы никогда раньше не переписывали обращение. А тут вот решили переписать его», — сказал бывший чиновник, напомнив, что сделать это было необходимо заранее в связи с разницей во времени с Дальним Востоком. По словам Шевченко, он до последнего времени ничего не знал.

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Также бывший шеф протокола рассказал о своей реакции на решение Ельцина уйти в отставку. «Конечно, в начале: ошарашить не ошарашил, но, по крайней мере, какие-то у меня [мысли] — как же будет дальше? Что будем делать дальше мы? А больше ничего», — добавил он.

Как отмечает «Комсомольская правда», Шевченко отказался давать какие-либо интервью к 20-летию со дня назначения Владимира Путина на пост президента России. В беседе с изданием он также несколько раз подчеркивал, что не хочет об этом говорить.

Об отставке Бориса Ельцина с поста президента было объявлено 31 декабря 1999 года в полдень по московскому времени. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Владимир Путин, в то время занимавший должность премьер-министра.

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