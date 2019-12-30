Кремль опубликовал серию фотографий к 20-летию президентства Путина

На сайте Кремля опубликован альбом «Путин. 20 лет», посвященный 20-летней годовщине вступления Владимира Путина в должность президента России. Серия архивных фотографий и видеоматериалов доступна по адресу 20.kremlin.ru.

Отмечается, что в альбом вошли «избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и главой правительства». Авторами материалов стали личные фотографы и операторы президента.

Фото: 20.kremlin.ru 1 /5

В настоящий момент на сайте доступны более 600 фотографий и 100 видеороликов с 1999 по 2004 год. Часть из них показывали и ранее, а некоторые публикуются впервые. Остальные материалы будут доступны в ближайшее время, говорится в сообщении.

31 декабря 1999 занимавший тогда пост президента России Борис Ельцин назначил тогдашнего премьер-министра Владимира Путина исполняющим обязанности главы государства. В 2008 Путин возглавил правительство президента Дмитрия Медведева. С мая 2012-го переизбран на пост президента России.

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