Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России. В обновление вошли материалы из архивов с 2005 по 2009 год включительно. Первая серия была опубликована в конце декабря.

Десятки снимков и роликов за 2005 год посвящены мероприятиям с участием Путина, которые были приурочены к 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В том году российский президент, в частности, побывал в Освенциме, принимал со своей тогдашней супругой Людмилой гостей, прибывших на праздничные мероприятия в мае, в том числе Джорджа и Лору Буш.

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На одной из фотографий за 2006 год Путин запечатлен вместе с тогдашним директором ФСБ Николаем Патрушевым в день ликвидации одного из лидеров чеченских террористов Шамиля Басаева. Также опубликовано видео, на котором глава государства назвал убийство боевика возмездием за теракты в Беслане, Буденновске, Москве и других городах России.

2007 год, как отмечают в пресс-службе Кремля, ознаменовался победой российской заявки в борьбе за право проведения Олимпиады-2014 и выбором поддержанного Путиным кандидата на президентских выборах-2008. Им стал Дмитрий Медведев, в то время занимавший пост первого вице-премьера в правительстве Виктора Зубкова.

Часть фотографий за 2008 год посвящена выборам президента. На некоторых Путин и Медведев запечатлены вдвоем — например, на снимке с мартовского концерта на Васильевском спуске после голосования.

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«Он не меньше в хорошем смысле слова русский националист, чем я. Не думаю, что нашим партнерам будет с ним проще», — говорил Путин об избранном президенте Медведеве на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Также опубликованы материалы о начале грузинско-югоосетинского конфликта и, в частности, запись выступления Путина о том, что действия Тбилиси не останутся без ответа.

На кадрах за 2009-й Путин, в то время премьер-министр, был запечатлен на переговорах по транзиту газа с украинской коллегой Юлией Тимошенко и на церемонии интронизации патриарха Кирилла. Внушительная часть деятельности в том году, как добавили в Кремле, он посвятил борьбе с экономическим кризисом — посещал предприятия, отделения трудовой биржи и проводил соответствующие совещания.

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