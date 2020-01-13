Опубликовано видео танца Путина и Буша-младшего под «Сударыню-барыню»

Пресс-служба Кремля опубликовала архивное видео, на котором президент России Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-младший танцуют народный танец под песню «Сударыня-барыня». Видео снято во время встречи лидеров двух стран, которая прошла в апреле 2008 года.

На опубликованных кадрах Путин танцует в хороводе на сцене, американский лидер — в парной пляске с одной из участниц танцевального коллектива в национальном костюме. Когда танец закончился, Путин поцеловал руку одной из танцовщиц. Оба президента, смеясь, вернулись к столу, где их ждала супруга Буша Лора.

Видеоролик был опубликован в рамках проекта, посвященного 20-летию работы Путина на посту президента и премьер-министра России. В конце декабря пресс-служба Кремля опубликовала первую часть альбома, в которую вошли фото и видео до 2005 года. 19 января были опубликованы архивные кадры, снятые в период с 2005-го по 2009 год.

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