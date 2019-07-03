Художник показал Путину его фото в молодости

Художник и скульптор Михаил Шемякин показал президенту России Владимиру Путину книгу с его фотографией, сделанной в молодости. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 3 июля, Путин и Шемякин провели встречу в Кремле. Художник взял с собой несколько книг, в том числе «Следствие продолжается». «Мы с вами в этой книжке вместе», — сказал деятель искусства. «Да что вы?» — удивился глава государства.

Затем Шемякин показал президенту черно-белый снимок, на котором тот изображен. «Ух ты, где это вы нашли такое?» — спросил тот.

Художник рассказал, что все, кто работает над этой книгой, помнят Путина молодым и деятельным и передают ему привет.

Весной прошлого года в США выпустили капсульную коллекцию, состоящую из футболок и сумок с фотографией президента России. На черных футболках дизайнеры изобразили Путина с подписью Mr. President и поставили фирменный знак дизайнера «СТИЛЬ» на фоне Спасской башни.

В октябре 2017-го в Абакане презентовали монографию «Семь поколений восходящего родословия Владимира Владимировича Путина». В научный оборот впервые были введены сотни документальных первоисточников о представителях рода Путиных, проживавших в Тверском уезде Тверской губернии в XVIII-XX веках и в Санкт-Петербурге в начале XX века.

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