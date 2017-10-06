В Хакасии презентовали монографию о «восходящем родословии» Путина

Монографию «Семь поколений восходящего родословия Владимира Владимировича Путина» презентовали в пятницу, 6 октября, в Абакане. Об этом сообщается на сайте главы Хакасии.

Презентация монографии была приурочена к 65-летию президента России. Провел ее один из соавторов книги, кандидат философских наук, председатель Южно-Сибирского историко-родословного общества Алексей Нилогов.

«Учеными-архивистами были выявлены ранее неизвестные биографические данные о прямых предках Владимира Путина до седьмого колена, а именно: метрические записи, исповедные росписи и ревизские сказки (переписи населения), хранящиеся в государственном архиве Тверской области и Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Путин. Издат Где почитать самое важное о российском президенте

Отмечается также, что в научный оборот впервые были введены сотни документальных первоисточников о представителях рода Путиных, проживавших в Тверском уезде Тверской губернии в XVIII-XX веках и в Санкт-Петербурге в начале XX века.

По словам Нилогова, восстановление генеалогического древа Путина будет продолжено. Сейчас роспись восходящего родства президента насчитывает 15 поколений — до второй половины XVI века. Результаты этого исследования будут обобщены в последующей монографии.

Свой юбилей Владимир Путин отметит в субботу, 7 октября. В канун прошлого дня рождения также выходила книга, посвященная политику. Работа под названием «В главной роли. Путин в современной культуре» рассказывала о влиянии образа Путина на творчество художников по всему миру.