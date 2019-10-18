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Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

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Борис Ельцин, Александр Лукашенко и Билл Клинтон

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство. Об этом Лукашенко рассказал на встрече в Академии управления в Минске, пишет БЕЛТА.

Разговор с Клинтоном произошел в кулуарах международного саммита. Тогда 42-й президент США собирался покинуть свой пост и, по словам Лукашенко, еще не знал, чем будет заниматься после этого.

«Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность? <…> В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы"», — сказал белорусский лидер. В ответ на это Ельцин рассмеялся, а вместе с ним — и сам Клинтон.

Лукашенко также предложил сравнить работу президентов на постсоветском пространстве и США. По его мнению, это «две большие разницы», поскольку главам России и Белоруссии необходимо «заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей». «Поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще», — резюмировал Лукашенко.

В конце 2018 года президент Белоруссии рассказал, как Ельцин научил его правильно реагировать на критику в СМИ. Лукашенко подчеркнул, что российский экс-лидер был единственным человеком, с которым он мог выпить.

Борис Ельцин стал первым президентом России после распада СССР. Он возглавлял страну до конца 1999 года, на этом посту его сменил Владимир Путин.

Билл Клинтон руководил Соединенными Штатами с 1993 по 2001 год.

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