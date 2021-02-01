Бывший шеф протокола Кремля раскрыл «большую» мечту Ельцина

Руководитель протокола первого президента страны — Бориса Ельцина — Владимир Шевченко раскрыл его «большую» мечту. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Шевченко, бывший глава государства мечтал дожить до 100 лет. «У него была одна большая мечта: дожить до 90, а вообще-то до 100 лет, но не получилось, здоровье не позволило», — признался он.

Он напомнил, что Ельцин обладал большим хозяйственным опытом, прошел путь от строителя до крупного политика и президента, который смог сам уйти от власти и найти преемника. «Но главная его задача была, чтобы мы ушли от прошлого и пошли в настоящее. Самая большая его заслуга, я считаю, что самое главное, он нашел преемника, того, который потащил Россию в ренессанс», — заключил руководитель протокола бывшего российского лидера.

В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

Шевченко — фактически отец современного кремлевского протокола. Он работал с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным и был советником Владимира Путина.