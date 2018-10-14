Бывший шеф протокола Кремля рассказал о воде вместо водки в рюмке президента

Бывший советник президента России Владимир Шевченко, создававший и возглавлявший службу протокола Кремля в 1990-е годы, рассказал о случаях, когда главе российского государства на официальных мероприятиях наливали воду вместо водки. Выпуск программы «Новые русские сенсации»: «Москва. Кремль. Владимир», куда вошло интервью с Шевченко, опубликован на сайте канала НТВ.

«Когда было состояние плохо, то официант мог налить воду вместо водки. Это допустимо по состоянию здоровья», — пояснил бывший госслужащий.

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Он отказался называть фамилии первых лиц, при которых случалось подобное, однако авторы телепередачи намекнули, что речь идет о первом президенте России Борисе Ельцине. «Исключения были, только когда Борис Николаевич Ельцин "работал с документами"», — говорит голос за кадром перед рассказом Шевченко о замене алкогольного напитка на воду в президентской рюмке.

В целом, по словам бывшего начальника кремлевского протокола, такое практиковалось крайне редко. «Я не помню такого, чтобы воду наливали [президенту СССР] Михаилу Сергеевичу [Горбачеву]. Есть рюмка, поднял, но — пригубил, поставил. Это твой вопрос. Есть здоровье — опрокинул, как говорится, полную», — вспоминает 79-летний Шевченко.

Владимир Шевченко руководил службой протокола при Горбачеве и Ельцине и, как писала «Российская газета», непосредственно участвовал в создании этой структуры с нуля. После прихода к власти Владимира Путина занял должность советника главы государства и сохранил этот пост при президентстве Дмитрия Медведева. В 2011 году уволился по собственному желанию.

С 2016 года протоколом президента России руководит Владислав Китаев.

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