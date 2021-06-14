Путин обвинил американского журналиста в затыкании рта

Президент России Владимир Путин обвинил журналиста телеканала NBC, который брал у него интервью, в затыкании рта и некорректном поведении, противоречащем «американским ценностям». Расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля.

Корреспондент NBC в ходе беседы не раз перебивал Путина, на что российский лидер заявил, что в интересах зрителя дать ему ответить на вопрос полностью. «Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но (...) вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители... вы затыкаете мне рот», — сказал президент.

Ранее стало известно, что журналисты NBC провели две недели на карантине перед беседой с Путиным. Запись интервью состоялась 11 июня в Кремле. Глава государства, в частности, ответил на вопросы об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, боязни оппозиции и условиях содержания учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального в СИЗО.