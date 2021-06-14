В Сирии поймали боевиков из подконтрольной США зоны

Российские военные поймали в Сирии боевиков из подконтрольной США зоны Эт-Танф. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, расшифровка которого опубликована на сайте Кремля.

По его словам, боевики имели «определенное задание в отношении российских военных объектов».

Говоря в целом о переходах для доставки гуманитарной помощи, президент отметил, что в так называемой идлибской зоне бандиты грабят, убивают и насилуют до сих пор. «И ничего», — констатировал Путин.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили главарей террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Удар был нанесен по машине, в которой находились официальные представители группировки.