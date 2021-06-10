Готовившего взрыв в российском городе члена ИГ приговорили к 15 годам колонии

Жителя Владикавказа, который стал членом террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в России) и готовил взрыв в российском городе, приговорили к 15 годам колонии. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Помимо лишения свободы, мужчине назначили штраф в 30 тысяч рублей.

По данным следствия, летом прошлого года фигурант присягнул лидеру экстремистской организации. В отъезде в Сирию ему оказал содействие другой член группировки. Затем обвиняемый согласился устроить взрыв в административных зданиях города, в котором проживал на территории РФ.

Сотрудники силовых ведомств задержали злоумышленника в ходе его подготовки к теракту.