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Входившие в ИГ таксисты угрожали ГРУ взрывами

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пять уроженцев Таджикистана, которые входили в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ) выступили с последним словом во Втором западном окружном военном суде. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным ФСБ, обвиняемые планировали провести в Москве резонансные террористические акты в 2018-2019 годах, а также взорвать военнослужащих у штаб-квартиры Главного управления Генштаба Минобороны, более известного как ГРУ, на Хорошевском шоссе. Бывшим таксистам грозит от 14 до 20 лет. Вину они не признают.

По версии следствия, один из обвиняемых, входивший в ИГ, организовал в Москве террористическую ячейку, в которую вовлек своих земляков-таксистов с целью совершения громких терактов. Его инструктировал из Сирии руководитель «таджикского крыла» террористической организации. Они общались онлайн.

В 2018 году таксисты планировали организовать подрыв военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, но после того как из этого ничего не вышло они решили атаковать пассажиров в любой пригородной электричке. Этот теракт также не состоялся, поскольку злоумышленников задержал спецназ.

Во время обысков по месту проживания обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи, атрибутику ИГ, более шести миллионов рублей, 20 тысяч долларов и записи с расчетами, сколько средств и на какой теракт должно быть потрачено.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в подготовке теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК России), в организации террористического сообщества и участии в нем (часть 2 статьи 205.4 УК), а также в незаконном обороте боеприпасов и оружия (статья 222 УК).

Ранее четырех выходцев из России задержали во Франции по подозрению в терроризме.Мужчины были арестованы в окрестностях Страсбурга. Отмечается, что трое из них — несовершеннолетние. Также известно, что все, кроме одного, родились в Чеченской Республике. Задержанные подозреваются в подготовке насильственных акций в рамках предварительного расследования Национальной антитеррористической прокуратуры.

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