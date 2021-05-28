Угрожавшие ГРУ взрывами таксисты из ИГ получили до 12 лет заключения

Пятеро уроженцев Таджикистана, которые входили в состав запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), получили сроки от 9 до 17 лет колонии строгого режима за попытку устроить теракт в Москве. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-й Западного военного суда.

Подсудимые собирались взять в аренду грузовой автомобиль в столице и устроить наезд в месте с массовым скоплением людей. Они предполагали стрелять в своих жертв на поражение из огнестрельного оружия. Теракт планировался на 2018-2019 годы.

Кроме того, они хотели взорвать военнослужащих у штаб-квартиры Главного управления Генштаба Минобороны, более известного как ГРУ, на Хорошевском шоссе.

По версии следствия, один из обвиняемых, входивший в ИГ, организовал в Москве террористическую ячейку, в которую вовлек своих земляков-таксистов с целью совершения громких терактов. Его инструктировал из Сирии руководитель «таджикского крыла» террористической организации.

После этого они решили атаковать пассажиров в любой пригородной электричке. Этот теракт также не состоялся, поскольку злоумышленников задержал спецназ.

Фигурантов уголовного дела также признали виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов, которые были обнаружены во время обысков по месту проживания обвиняемых. Также были изъяты атрибутика ИГ, более шести миллионов рублей, 20 тысяч долларов и записи с расчетами, сколько средств и на какой теракт должно быть потрачено.

Всех злоумышленников задержали в октябре 2018 года. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в подготовке теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК России), в организации террористического сообщества и участии в нем (часть 2 статьи 205.4 УК), а также в незаконном обороте боеприпасов и оружия (статья 222 УК).

На данный момент приговор еще не вступил в силу.