ФСБ показала видео спецоперации по предотвращению теракта на Ставрополье

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые планировали устроить в Ставропольском крае теракты перед майскими праздниками. Соответствующие кадры публикует ТАСС.

На записи ведомства демонстрируется предварительный допрос задержанного, обыск жилья, а также изъятые в ходе него запрещенные взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Один из задержанных является жителем Ставрополя, он присягнул лидеру экстремистской организации и планировал устроить взрыв на объектах транспортной инфраструктуры. Спецслужбой также был задержан выходец из стран Средней Азии, который находился в регионе для этих же целей.