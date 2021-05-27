Замглавы ФСБ рассказал о наблюдении за роющей ров на границе Украиной

Украина приостановила работы по возведению противотанковых рвов на границе с Россией. Об этом заявил РИА Новости первый замглавы ФСБ России — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

По его словам, в 2020 году украинская сторона не вела активных работ на границе. Он полагает, что такое бездействие вызвано недостаточным финансированием строительства.

Российская погранслужба вела наблюдение за реализацией проекта на границе с Украиной с 2014 года.

5 мая глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что на границе с Россией обустроено противотанковыми рвами 400 из почти двух тысяч километров. По его словам, работы проведены на 330 километрах рокадной дороги, колючая проволока натянута на 70 километрах и на 100 километрах установлен металлический забор. Граница обустроена в Харьковской области, и в настоящее время работы ведутся в Черниговской области.

Дейнеко указал, что проект, ранее носивший название «Стена», был свернут после растраты денежных средств, выделенных на его реализацию, идет расследование уголовного дела. Стоимость проекта, направленного на укрепление границы между Россией и Украиной, составляла четыре миллиарда гривен. Позже бюджет был снижен до 2,5 миллиарда гривен, эта сумма почти освоена. В 2021 году власти запланировали направить на обустройство границы 338 миллионов гривен.