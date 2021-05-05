На Украине рассказали об обустройстве противотанковых рвов на границе с Россией

Украина обустроила противотанковыми рвами 400 из почти двух тысяч километров на границе с Россией. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, работы проведены на 330 километрах рокадной дороги, колючая проволока натянута на 70 километрах и на 100 километрах установлен металлический забор. Граница обустроена в Харьковской области, и в настоящее время работы ведутся в Черниговской области.

Дейнеко указал, что проект, ранее носивший название «Стена», был свернут после растраты денежных средств, выделенных на его реализацию, идет расследование уголовного дела. Стоимость проекта, направленного на укрепление границы между Россией и Украиной, составляла четыре миллиарда гривен. Позже бюджет был снижен до 2,5 миллиарда гривен, эта сумма почти освоена. В 2021 году власти запланировали направить на обустройство границы 338 миллионов гривен.

Глава погранслужбы пояснил, что «Стена» на Украине ассоциируется с «негативными проявлениями».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.