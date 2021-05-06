В России ответили на строительство Украиной противотанковых рвов на границе

Сенатор Алексей Пушков ответил на слова главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко об обустройстве границы с Россией противотанковыми рвами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Пушков отметил, что дело бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который «соорудил хлипкий заборчик и канавку на границе с Россией за 100 миллионов гривен», процветает. Киев смог потратить на 70 километров колючей проволоки, 100 километров металлического заборчика и целых 400 километров рва более двух миллиардов гривен, рассказал сенатор.

Член Совфеда также задался вопросом, сколько же из выделенных средств было разворовано. «А толку — ноль», — резюмировал он.

Ранее глава Госпогранслужбы Украины заявил, что Киев обустроил противотанковыми рвами 400 из почти двух тысяч километров на границе с Россией. По его словам, в Харьковской области работы уже завершены и в данный момент они ведутся в Черниговской области.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.