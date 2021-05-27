Замглавы ФСБ рассказал об укреплении границы России и Украины

Россия начала укреплять границу после недружественных действий со стороны Украины. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы ФСБ России — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

По его словам, с учетом обстановки российские пограничники принимают адекватные меры, укрепляя и увеличивая плотность охраны на сухопутном участке соприкосновения двух государств, и наращивая техническое оснащение.

Российско-украинская граница оборудована по всем требованиям Погранслужбы, позволяющим контролировать соблюдение административно-правовых режимов. Кулишов отметил, что российские пограничники оснащены всем необходимым для несения службы по охране границы, в том числе в случае обострения ситуации.

Ранее 27 мая замглавы ФСБ заявил об увеличении числа украинских дронов у границ с Россией.