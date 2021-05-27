ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России

Британский эсминец D35 Dragon был выдворен из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 года. Об этом агентству РИА Новости сообщил первый заместитель директора ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов.

Он уточнил, что операция, о которой ранее не сообщалось, проводилась совместными действиями Погранслужбы ФСБ, ВМФ и ВКС России.

По словам Кулишова, эсминец проигнорировал предупреждение и пересек границу России в районе мыса Херсонес. На требования немедленно покинуть территориальные воды страны капитан военного корабля заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных действий эсминец был выдворен в нейтральные воды.

Генерал подчеркнул, что российские пограничники готовы к различным провокациям, направленным на «демонстрацию пренебрежения суверенитета Российской Федерации».

В ноябре 2020 года первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что России необходимо более жестко реагировать на провокации у своих границ. По его мнению, «гневные письма» и «просто слова» уже не помогают справиться с нарушителями. «Мы как-то стесняемся в нашей стране называть вещи своими именами. А своими именами — это когда идет предупредительный выстрел в воздух, а потом на поражение. Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника», — считает депутат.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.