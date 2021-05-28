В Минобороны Британии ответили на заявление ФСБ о выдворении эсминца возле Крыма

Представитель министерства обороны Великобритании ответил на заявление первого заместителя директора ФСБ России Владимира Кулишова о выдворении британского эсминца D35 Dragon в районе Крыма в октябре прошлого года. Слова неназванного источника приводит The Telegraph.

Собеседник отметил, что эсминец не участвовал ни в каких инцидентах возле Крыма в октябре 2020-го, он направлялся из Одессы в Батуми.

В британском правительстве подчеркнули, что Великобритания не считает воды в районе Крыма российскими, так как не признает присоединение полуострова к России.

«HMS Dragon выбрал наиболее прямой путь из одного порта в другой, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов в украинских водах. ВМФ РФ не препятствовал проходу корабля HMS Dragon. Он прошел без инцидента, воспользовавшись нашим правом мирного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», — пояснил источник в британском министерстве.

27 мая первый заместитель директора ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов — заявил, что Британский эсминец D35 Dragon был выдворен из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 года. Он уточнил, что операция проводилась совместными действиями Погранслужбы ФСБ, ВМФ и ВКС России. Об операции ранее не сообщалось.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.