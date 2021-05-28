Мир
 
Последние новости
Россиянам назвали самый дешевый вариант окрошки
В ФСБ заявили о ставящих под сомнение территориальную целостность России США
Германия собралась увеличить свою зависимость от газа
Богатейшую женщину России выдвинули в наблюдательный совет ВТБ
Россиянам назвали топ-5 городов для недорогого отдыха в июне
Nike разорвала контракт с Неймаром из-за домогательств
США призвали не допустить войну с Россией и Китаем
Женщина узнала в доноре спермы своего врача и обвинила его в изнасиловании
Байден признал отставание США от ряда стран в одной сфере
Новости партнеров
Прослушать новость

В Минобороны Британии ответили на заявление ФСБ о выдворении эсминца возле Крыма

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Murad Sezer / Reuters

Представитель министерства обороны Великобритании ответил на заявление первого заместителя директора ФСБ России Владимира Кулишова о выдворении британского эсминца D35 Dragon в районе Крыма в октябре прошлого года. Слова неназванного источника приводит The Telegraph.

Собеседник отметил, что эсминец не участвовал ни в каких инцидентах возле Крыма в октябре 2020-го, он направлялся из Одессы в Батуми.

В британском правительстве подчеркнули, что Великобритания не считает воды в районе Крыма российскими, так как не признает присоединение полуострова к России.

«HMS Dragon выбрал наиболее прямой путь из одного порта в другой, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов в украинских водах. ВМФ РФ не препятствовал проходу корабля HMS Dragon. Он прошел без инцидента, воспользовавшись нашим правом мирного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», — пояснил источник в британском министерстве.

27 мая первый заместитель директора ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов — заявил, что Британский эсминец D35 Dragon был выдворен из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 года. Он уточнил, что операция проводилась совместными действиями Погранслужбы ФСБ, ВМФ и ВКС России. Об операции ранее не сообщалось.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Предыстория: ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Navy fires back at Moscow’s claims that it chased HMS Dragon out of Russian waters
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца из территориальных вод России
Япония обнаружила в Цусимском проливе четыре корабля ВМФ России
ВМС США получат «убийц» российских «Калибров»