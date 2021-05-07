Япония обнаружила в Цусимском проливе четыре корабля ВМФ России

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Японии обнаружили четыре корабля Тихоокеанского флота ВМФ России в Цусимском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного штаба сил самообороны Японии.

«Подтверждаем, что четыре корабля ВМФ России прошли на юг через Цусимский пролив в сторону Восточно-Китайского моря. Японские военные продолжают присутствовать в море и в воздушном пространстве вблизи Японии. Мы приняли серьезные меры для обеспечения безопасности», — уточняется в тексте заявления.

В ведомстве указали, что среди упомянутых судов были замечены ракетный крейсер, эсминец и два фрегата. В заявлении подчеркнули, что суда «не совершали никаких опасных действий» и не вторгались в японские территориальные воды.