Корабль НАТО зашел в Черное море

Испанский фрегат «Кристобаль Колон» зашел в акваторию Черного моря. Об этом заявили в российском Национальном центре управления обороной, передает РИА Новости.

Сообщается, что российские военнослужащие приступили к слежению за действиями испанского корабля. Фрегат является самым современным в испанском флоте и оснащен американскими комплексами противоракетной обороны Aegis.

Корабли НАТО нередко заходят в Черное море. В конце февраля в его акваторию вошли корабли для поиска мин Военно-морских сил (ВМС) Греции и Испании. В НАТО тогда сообщили, что они примут участие в румыно-болгарских противоминных учениях и проведут маневры с ВМС Украины.

До этого, 23 января, в Черное море зашел американский боевой корабль «Дональд Кук». Эсминец был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России. Вечером 28 января к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление этих кораблей «наращиванием военной мощи» России.