Полет Су-24 возле американского эсминца в Черном море попал на видео

Полет российского истребителя Су-24 возле американского эсминца в Черном море попал на видео. Кадры инцидента опубликованы в официальном Twitter-аккаунте 6-го флота Военно-морских сил (ВМС) США.

На ролике видно, как российский самолет проходит на малой высоте вблизи эсминца «Дональд Кук», который был ранее направлен в акваторию Черного моря.

«ВМС США регулярно работают в Черном море, чтобы заверить союзников и партнеров по НАТО [в приверженности своим обязательствам] и обеспечить безопасность и стабильность в регионе», — говорится в сообщении.

23 января сообщалось, что американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Эсминец был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России. Вечером 28 января к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.