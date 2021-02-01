Мир
 
Последние новости
В России оценили возможность отключения страны от глобальной сети
Кремль заявил о недопустимости насилия против силовиков на акциях протеста
«Газпром» отправил за рубеж рекордно много газа
Устюгов описал стычку Большунова с финским соперником
Врачи раскрыли вредоносное влияние отопления на кожу и метод борьбы с ним
Жители Мьянмы начали массово снимать наличные и закупать продукты
Лягушка забралась в убежище паука и стала его добычей
В Армении назвали переломный момент боев за Карабах
Состояние главных богачей России выросло на миллиард долларов за месяц
Новости партнеров
Прослушать новость

Полет Су-24 возле американского эсминца в Черном море попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Полет российского истребителя Су-24 возле американского эсминца в Черном море попал на видео. Кадры инцидента опубликованы в официальном Twitter-аккаунте 6-го флота Военно-морских сил (ВМС) США.

На ролике видно, как российский самолет проходит на малой высоте вблизи эсминца «Дональд Кук», который был ранее направлен в акваторию Черного моря.

«ВМС США регулярно работают в Черном море, чтобы заверить союзников и партнеров по НАТО [в приверженности своим обязательствам] и обеспечить безопасность и стабильность в регионе», — говорится в сообщении.

23 января сообщалось, что американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Эсминец был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России. Вечером 28 января к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский фрегат провел учения в Черном море после захода туда эсминцев США
Американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море
В США рассказали об американском «предупреждении» для России в Черном море