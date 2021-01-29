Российский фрегат провел учения в Черном море после захода туда эсминцев США

После захода в Черное море двух американских эсминцев российский фрегат «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Черноморского флота (ЧФ) России.

«Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе маневров расчет ПВО фрегата отработал обнаружение воздушной цели, с которой экипаж корабля боролся постановкой активных и пассивных помех.

«Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом БПКРК "Бастион" Черноморского флота», — добавили в пресс-службе.

23 января сообщалось, что американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Эсминец был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России. Вечером 28 января к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.