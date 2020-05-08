В России отреагировали на появление кораблей НАТО в Баренцевом море

Проведение учений в Баренцевом море у берегов России в условиях пандемии подчеркивает «бессмысленность» Североатлантического альянса. Такими словами на действия американских военных отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделия — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России», — написал сенатор.

Накануне ВМС США опубликовали фотографии эскадры НАТО в Баренцевом море, а также сообщили о проведении учебных маневров. Эскадра состоит из эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», одного британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай». Американские военные утверждают, что заранее уведомили российскую сторону об учениях.

Корабли НАТО в Баренцевом море отслеживает российский Северный флот.

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