Российский флот начал отслеживать действия кораблей НАТО в Баренцевом море

Силы Северного флота начали отслеживать действия кораблей НАТО, зашедших в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает ТАСС.
Ударная группа НАТО состоит из трех судов флота США и одного корабля ВМС Великобритании. Американский флот представляют эсминцы «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт», а британские силы — фрегат «Кент».
Корабли несут на себе зенитные, крылатые и противокорабельные ракеты.
30 октября 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении увеличить присутствие альянса в Черноморском регионе, так как он имеет стратегическое значение. По словам Столтенберга, нахождение кораблей Североатлантического альянса в Одессе является подтверждением важности Черного моря для организации, а также демонстрирует поддержку Украине.