ВМС США показали корабли НАТО около границ России

ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО. Фотографии эскадры у границ России опубликованы в Twitter-аккаунте вооруженных сил страны.

«Корабли находятся на учениях и проводят совместную операцию по обеспечению безопасности на море в сложных условиях», — сообщили в аккаунте ВМС США. Отмечается, что эскадра состоит из эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», одного британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай».

Принадлежаще Григорию Березкину РБК добавляет, что ранее силы Северного флота ВМФ России начали отслеживать действия американской эскадры: корабли входят в ударную группу военно-морских сил НАТО. Это произошло после того, как они зашли в Баренцево море. США утверждают, что заранее уведомили Россию об учениях.

8 марта два российских противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над водами трех морей и Атлантического океана. При приближении самолетов к воздушному пространству Великобритании с авиабаз Лоссимут и Конингсби поднимались истребители Typhoon британских Военно-воздушных сил (ВВС).

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