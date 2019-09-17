Российские бомбардировщики пролетели над Европой

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 Воздушно-космических сил России облетели Балтийское море, во время полета их попеременно сопровождали истребители пяти разных государств. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.

В оборонном ведомстве рассказали, что ракетоносцы совершили семичасовой плановый полет над нейтральными водами Балтики. «На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ["Грипен"] ВВС Швеции», — приводит агентство слова источника.

Сообщается, что на момент разговора с журналистами бомбардировщики уже вернулись на аэродром, где они базируются.

В августе Минобороны рассказало, что в ходе планового полета бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей их сопровождали норвежские истребители F-16.

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