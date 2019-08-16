Ту-160 отозвали от границы США

Два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в ходе плановых учений самолеты выполнили длительный перелет в Саратовскую область с дозаправкой в воздухе. Ракетоносцы преодолели восемь тысяч километров. Полет Ту-160 проходил в пределах российской границы над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями.

Переброска ракетоносцев к границам США была проведена 14 августа в рамках плановых летно-тактических учений. Полетами руководил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. В учениях были задействованы около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, а также Ил-76.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, считается самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации.

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