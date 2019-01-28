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Ночную заправку Ту-160 над Арктикой показали на видео

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tvzvezda.ru

Ночная дозаправка в воздухе одного из двух стратегических ракетоносцев Ту-160, совершивших полет над нейтральными водами в Арктике, попала на видео. Соответствующие кадры публикует «Звезда».

Телеканал отмечает, что общая продолжительность полета дозаправленного самолета превысила 15 часов. «Авиационная техника отработала без замечаний, то есть еще раз подтвердила свою работоспособность в любом районе, в любых климатических условиях», — сообщил «Звезде» командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В декабре прошлого года военачальник заявил, что полет двух российских Ту-160 в Венесуэлу, сопровождавшийся дозаправкой топливом в воздухе в Карибском регионе и посадкой на аэродроме Майкетия, был особенным из-за его большой продолжительности и присутствия в районах грозовой деятельности с высоким вертикальным развитием.

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