Ту-160 перебросили к границе США

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили перелет на чукотский аэродром Анадырь, расположенный вблизи границы с США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи ракетоносцев преодолели свыше шести тысяч километров без посадки, продолжительность полета составила более восьми часов.

Материалы по теме Русская смерть Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160

По данным телеканала «Звезда», мероприятие было проведено в рамках плановых летно-тактических учений, руководителем которых является командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Учения продлятся до конца текущей недели. В них участвует около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, отрабатываются задачи перебазирования на оперативные аэродромы и полеты с выполнением дозаправки в воздухе.

В январе в сети появилось видео полета Ту-160 над Арктикой. Два ракетоносца пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Карским морями и морем Лаптевых. Общая продолжительность маневра составила более 15 часов.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!